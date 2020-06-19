Багдад, , 12:06 — REGNUM В результате масштабного пожара в Ираке, власти вынуждены были переселить по меньшей мере 3 тыс. жителей. Об этом 19 июня сообщают местные СМИ.

Пожар вспыхнул в провинции Кербела, расположенной на юге страны. Сгорели по меньшей мере 600 жилых домов.

«Группа гражданской обороны в течение восьми часов занималась эвакуацией 3 тыс. граждан в провинции Кербела», — пишут СМИ.

Официальные лица пока не установили причину пожара, однако местные жители обвиняют в содеянном боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).