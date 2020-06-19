Омск, , 11:56 — REGNUM В Омской области перед судом предстанет местный житель, обвиняемый в отравлении 13 односельчан суррогатом алкоголя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

37-летний ранее судимый мужчина, по данным следствия, купил у знакомого пять литров технического спирта, разбавил его водой и перепродал под видом хорошего алкоголя.

«После употребления суррогата алкоголя от острого отравления метанолом 25 — 28 января скончались 7 граждан в возрасте от 25 до 73 лет, 6 местным жителям, употребившим суррогат, был причинен вред здоровью различной степени тяжести», — отметили в ведомстве.

Обвиняемый в своё оправдание сообщил, что не знал об опасности продаваемого спирта. Однако в СКР опровергли эту версию. При этом мужчина нигде не работает, имеет на иждивении 4 несовершеннолетних детей. Ему грозит теперь до 10 лет лишения свободы.

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