Конотоп, Украина, , 11:56 — REGNUM В полицию Сумской области обратился мэр Конотопа Артём Семенихин — чиновник обнаружил в багажнике своего автомобиля гранаты, сообщила 19 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.

«Происшествие произошло около 23:00 в Конотопе, в одном из гаражных кооперативов. На спецлинию полиции обратился глава города с заявлением о том, что он в своей машине обнаружил несколько предметов, похожих на боевые гранаты», — сказано в сообщении.

Полицейские выявили в багажнике машины на месте запасного колеса пакет, перемотанный изолентой. В нём оказались пять ручных гранат без запалов.

Следователи устанавливают происхождение боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровно у местного предпринимателя в ходе обыска нашли гранатомёт, три гранаты и угнанный автомобиль.

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