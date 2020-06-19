Конотоп, Украина, 19 июня 2020, 11:56 — REGNUM В полицию Сумской области обратился мэр Конотопа Артём Семенихин — чиновник обнаружил в багажнике своего автомобиля гранаты, сообщила 19 июня пресс-служба Национальной полиции Украины.
Полицейские выявили в багажнике машины на месте запасного колеса пакет, перемотанный изолентой. В нём оказались пять ручных гранат без запалов.
Следователи устанавливают происхождение боеприпасов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ровно у местного предпринимателя в ходе обыска нашли гранатомёт, три гранаты и угнанный автомобиль.
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