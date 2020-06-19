Уфа, , 11:50 — REGNUM Пожилая женщина погибла во время пожара в жилом доме в деревне в Башкирии. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, информация о пожаре в жилом доме в деревне д. Тунгатарово Учалинского района поступила на пульт спасателям рано утром 19 июня. Прибыв на место происшествия было установлено, что горит бревенчатый дом 7×8 метров.

Сообщается, что в ходе борьбы с огнем пожарные обнаружили тело женщины 1934 года рождения. Помимо этого, при пожаре пострадал мужчина 1962 года рождения. Его срочно доставили в больницу.

Отмечается, что пожар повредил надворные постройки и рядом стоящий дом. Сейчас специалисты устанавливают причины произошедшего.

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