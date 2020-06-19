Улан-Удэ, , 11:44 — REGNUM Правоохранители в Бурятии объявили в розыск молодого человека, повредившего праздничную инсталляцию, посвящённую Дню Победы. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по республике.

Инцидент произошёл вечером 12 июня. На опубликованном видео с камеры наблюдения видно, как молодой человек несёт в руках букву «Я». 18 июня в связи с этим было возбуждено уголовное дело.

«Сумма причиненного городскому имуществу ущерба составила более 22 тысяч рублей… Отметим, что демонтированная часть инсталляции обнаружена полицейскими во дворе строящегося здания по улице Советской», — добавили в ведомстве.

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