Архангельск, , 11:27 — REGNUM Вечером 18 июня в реке Вага в Архангельской области утонули двое мужчин в возрасте 28 и 57 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в СУ СКР по Архангельской области и НАО.

По предварительной информации, погибшие на момент купания находились в состоянии алкогольного опьянения. Следователи начали доследственную проверку.

Как сообщало иа, 16 июня в Архангельской области утонул 14-летний мальчик, а 3 июня в искусственном водоеме на дачном участке утонул двухлетний ребенок.