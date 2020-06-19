Набережные Челны, Татария, , 11:36 — REGNUM В Набережных Челнах проведена прокурорская проверка по факту получения ребенком травмы на игровой площадке, сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

Днем 13 мая 8-летняя девочка, играя на детской площадке во дворе одного из домов по улице Раскольникова, напоролась на штырь ограждения. В результате ребенок поранил живот. Проведенная экспертиза выявила причиненный легкий вред здоровью девочки.

Выяснилось, что управляющая компания установила дополнительную конструкцию в виде сетки из арматуры в нижней части ограждения игровой площадки. Данные работы сделали по просьбе местных жителей, чтобы во время игры мяч не покидал пределы территории. Но в одном месте сетка с выступающими штырями не была надежно закреплена, что и привело к травме ребенка.

Внесение в конструкцию изменений, влияющих на безопасность, не допускается. В отношении управляющей компании «Строим будущее» и подрядной организации ООО «Прибрежный-1» усмотрели признаки преступления по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Также в адрес руководителя УК внесено представление об устранении нарушений закона. Опасное ограждение демонтировали.

Прокуратура собранные материалы направила в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае девочке, которая застряла на качелях на детской площадке, пришлось вызывать спасателей.

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