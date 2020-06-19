Чита, , 11:13 — REGNUM СУ СК РФ по Забайкальскому краю выясняет подробности трагедии, произошедшей накануне вечером, на озере Кенон в Чите. Предварительно установлено, что около 19:00 местного времени отдыхавшая на берегу канала водозабора ТЭЦ-1 компания из шести человек собралась уезжать. Пока взрослые собирали вещи, трехлетний мальчик, сидящий на водительском сиденье автомашины BYD F3, случайно завел двигатель и автомобиль, оборудованный механической коробкой передач, съехал в воду.

Трагедия на на озере Кенон в Забайкалье СКР

«В этот момент в машине помимо трехлетнего ребенка находился 9-летний мальчик и двое взрослых мужчин на заднем сиденье. Из-за большой глубины канала автомобиль почти сразу утонул. Взрослые помогли выбраться из тонущей автомашины детям, однако спасти мужчину 1969 года рождения не удалось», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, несколько дней назад четверо человек утонули в реке Онон при спасении утопающей девочки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Забайкалье четыре человека утонули, спасая тонущую в реке девочку