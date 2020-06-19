Тбилиси, , 11:23 — REGNUM В регионе Рача-Лечхуми и Квемо Сванети в Грузии большое количество дождей привело к тому, что из берегов вышли реки, а на дорогу сошел оползень. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба районной администрации.

По данным региональных властей, из берегов вышли реки Мушуани и Риони. Это стало причиной затопления территории возле села Уцера, а также снесен деревянный мост, по которому местные жители ходили в церковь.

Кроме того, сообщается, что на автомобильной дороге Кутаиси — Мамисони сошел оползень. Он перекрыл дорогу на несколько часов, пока тяжелая строительная техника на расчистила проезд.

О жертвах и пострадавших не сообщается.