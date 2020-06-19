Иркутск, , 10:53 — REGNUM В иркутском министерстве спорта проводятся вынужденные карантинные мероприятия: SARS-CoV-2, как сообщает ИА «Альтаир», выявлен у одной из сотрудниц.

Чиновники утверждают, что с начала эпидемии все сотрудники и посетители ведомства соблюдали меры предосторожности: использовали маски, дезинфицирующие средства и соблюдали социальную дистанцию. Так или иначе, теперь всем предстоит сдать тесты на SARS-CoV-2, а сотрудникам отдела, в котором трудилась заболевшая, уйти в самоизоляцию.

Министр Илья Резник тем временем намерен осуществлять свою деятельность в прежнем режиме.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на 19 июня общее число носителей коронавируса в Иркутской области составляет уже 5237 человек, причём 193 добавились только за последние сутки.

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