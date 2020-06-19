Анкара, 19 июня 2020, 10:52 — REGNUM Береговая охрана Турции спасла 56 нелегальных мигрантов, терпящих бедствие в Эгейском море. Об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.
По данным журналистов, спасательная операция была проведена в территориальных водах провинции Измир.
Спасенные мигранты, в числе которых были женщины и дети, доставлены в специальные учреждения, где будет решаться вопрос об их экстрадиции.
Напомним, Турция является удобным перевалочным пунктом для беженцев с территории Ближнего Востока и Северной Африки. Мигранты спасаются от внутренних конфликтов в своих странах и мечтают попасть на территорию Евросоюза.