Кострома, , 10:47 — REGNUM В Костромской области скончался тринадцатый пациент с COVID-19. Об этом 19 июня сообщает оперативный штаб.

Больница Pixabay.com

Женщина с сахарным диабетом, госпитализированная в «коронавирусную» больницу, более недели находилась на поддержке аппарата искусственной вентиляции лёгких. Она умерла в медучреждении.

За прошедшие сутки в регионе выявлено 16 новых случаев коронавируса. Общее количество инфицированных достигло 1262. Более половины из них — 670 человек выздоровели. В больницах находится 102 человека, 476 лечатся на дому.

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