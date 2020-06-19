Владивосток, , 10:47 — REGNUM В Приморье предъявлено обвинение двум адвокатам осужденного бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарёва за вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Читайте также: Осужденного экс-мэра Владивостока отправили в колонию в другой регион РФ

В ходе следствия было установлено, что в период судебного рассмотрения уголовного дела Игоря Пушкарёва и других фигурантов адвокаты пытались вмешаться в отправление правосудия, используя незаконные методы и способы.

Адвоката пытались путём обмана и угроз повлиять на представителя потерпевшего, чьи показания изобличали подсудимых, уговаривали его донести до суда ложную и выгодную для подсудимых позицию об отсутствии ущерба МУПВ «Дороги Владивостока». Защитники также организовали давление на представителя потерпевшего посредством должностных лиц мэрии Владивостока.

«Несмотря на такие противозаконные действия, представитель потерпевшего отказался оказывать незаконное содействие Игорю Пушкареву. Действия адвокатов прямо противоречили ряду законов Российской Федерации, в том числе Кодексу профессиональной этики адвокатов, согласно которым всякое вмешательство в деятельность судьи по осуществлению правосудия преследуется законом», — пояснили следователи.

Расследование по уголовному делу в отношении адвокатов находится в завершающей стадии. В целях обеспечения исполнения приговора суда в виде штрафа на имущество обвиняемых адвокатов наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, осужденный на 15 лет Игорь Пушкарёв по требованию Генпрокуратуры этапирован из Приморья в колонию в Хакасии.