Чита, , 10:32 — REGNUM Читинский гарнизонный военный суд продлил срок содержания под стражей солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, хладнокровно расстрелявшего сослуживцев в войсковой части в Забайкальском крае. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева, срок ареста продлён до 25 сентября 2020 года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2019 года на территории войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный Забайкальского края, солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял восьмерых своих сослуживцев. Сразу после случившегося он заявил, что ни о чем не жалеет, а позднее признался, что на такой поступок он решился из-за дедовщины.

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