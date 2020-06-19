Самара, , 10:25 — REGNUM Производителей молочной и мясной продукции с вредоносными микроорганизмами, которую поставляли в детские учреждения, привлечены к административной ответственности в Самарской области. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба Россельхознадзора по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, молочная продукция, производства ООО «Молочный Мир», поставлялась в детский сад в с. Безенчук Безенчукского района. В пробе молока 2,5% жирности были обнаружена кишечная палочка, а в пробе молока 3,2% жирности выявлен золотистый стафилококк. Бактерии группы кишечной палочки были выявлены и в сметане этого производителя.

Помимо этого, была исследована говядина, которая поставлялась в общеобразовательное учреждения в п. Безенчук. Производителем данного мяса являлся индивидуальный предприниматель из Хворостянского района. Результаты исследования выявили в говядине болезнетворные микроорганизмы.

В результате в отношении производителей мясной и молочной продукции были составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ. А в июне текущего года нарушителей привлекли к административной ответственности.