Токио, , 10:20 — REGNUM Полиция Японии обнаружила на горе Фудзияма тело украинского марафонца Алексея Борисенко, сообщила 18 июня газета The Sankei News.

По данным журналистов, тело было найдено ещё 12 мая, но опознать его удалось только сейчас. По предварительным данным, спортсмен погиб во время неудачного восхождения на гору.

Ресурс Sport.ua сообщил, что Борисенко посетил Японию для участия в Токийском марафоне, однако после отмены мероприятия из-за пандемии коронавируса, он решил самостоятельно покорить Фудзияму.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Карпатах, на вершине горы нашли тело мужчины 1993 года рождения. По предварительным данным он погиб от удара молнии.

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