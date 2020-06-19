Кабул, , 10:17 — REGNUM В результате нападения боевиков в афганской провинции Кундуз погибли семь военнослужащих, еще один получил ранение, передает 19 июня телеканал Tolo News.

Нападение боевиков террористической организации «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произошло в ночь на 19 июня. Террористы атаковали контрольно-пропускной пункт с военнослужащими. В результате столкновения боевики также понесли потери.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня погибли семь полицейских в результате атаки боевиков в Пули-Хумри провинции Баглан. Террористы атаковали военную базу. Пять человек получили ранения.

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