Красноярск, , 10:19 — REGNUM В Красноярске к 2 годам и 9 месяцам колонии-поселения приговорили водителя маршрутного автобуса, сбившего в начале марта на ул. Мичурина насмерть 8-летнюю девочку. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Напомним, трагическое ДТП произошло на Мичурина 6 марта примерно в 15:00 по местному времени. Водитель автобуса ПАЗ маршрута № 27 попытался проскочить перекрёсток, когда для него уже загорелся запрещающий красный сигнал светофора, а на пешеходную дорожку вышла школьница. На видео с камеры наблюдения, которое тогда было опубликовано в сети, было хорошо видно, как автобус сбивает девочку и протаскивает на несколько метров. А ей безуспешно пытается помочь маленький брат.

В результате полученных травм девочка скончалась на месте ДТП и врачам приехавшей скорой помощи осталось только констатировать её смерть.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». К настоящему времени расследование завершено и дело было передано в суд, который приговорил мужчину 1983 года рождения к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы с запретом управлять транспортным средством на 2,5 года.

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