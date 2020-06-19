Чебоксары, , 10:03 — REGNUM В Чувашии перед судом предстанут двое молодых парней из Марпосадского района, одного из которых обвинили в изнасиловании 14-летней девочки, обоих — в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

Следствие полагает, что преступление было совершено вечером 30 ноября 2019 года в одной из сёл Марпосадского района.

«24-летний обвиняемый, находясь в гараже односельчанина, изнасиловал 14-летнюю ранее знакомую потерпевшую, а затем он и его сообщник совершили в отношении неё насильственные действия сексуального характера», — говорится в сообщении.

Фигуранты уголовного дела арестованы. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»). Кроме того, 24-летнему парню также инкриминируется изнасилование несовершеннолетней (п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ).

Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Чувашии завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего чебоксарца, которого обвинили в ряде преступлений, в том числе в изнасиловании 14-летней девочки.

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