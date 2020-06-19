Оттава, , 10:04 — REGNUM Памятник бывшему премьер-министру Канады Пьеру Эллиоту Трюдо, который является отцом нынешнего главы правительства страны Джастина Трюдо, подвергся осквернению со стороны вандалов. Об этом 19 июня сообщает полиция муниципалитета Йорк в провинции Онтарио на своей странице в соцсети Twitter.

«Офицеры полиции расследуют сообщение о том, что статуя Пьера Эллиота Трюдо в парке города Вон подверглась вандализму», — говорится в сообщении полиции.

Также в нем уточняется, что «лицо» статуи было облито черной краской и предлагается очевидцам произошедшего обращаться в полицию.

Кроме того, известно, что администрация города Вон, в парке которого стоит статуя Пьеру Эллиоту Трюдо, уже направила к ней специалистов, которые в настоящее время полностью очистили памятник от краски.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 16 июня стало известно, что установленный во французском городе Отмон бюст основателя Пятой республики во Франции генерала Шарля де Голля был облит вандалами оранжевой краской.