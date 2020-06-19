Анкара, , 10:05 — REGNUM Правоохранительные органы Турции изъяли около 68 кг взрывчатых веществ во время спецоперации в провинции Шанлыурфа, расположенной на юго-востоке страны. Об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Конфискованное вооружение включало в себя противотанковые мины, самодельные взрывные устройства, боеприпасы и стрелковое оружие.

По данным журналистов, оружие было доставлено с территории Сирии и якобы принадлежало повстанцам из Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, Рабочая партия Курдистана считается в Турции террористической организацией и ее деятельность в стране находится под запретом.

На протяжении более 30 лет курды сражаются за право обладания собственной автономией в рамках государства. В ходе кровопролитных столкновений за это время погибли свыше 40 тыс. человек.