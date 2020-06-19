Аккра, , 10:03 — REGNUM Злоумышленники ворвались в полицейский участок в столице Ганы и похитили монитор компьютера, телевизор и полицейские рубашки. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, воры ворвались в одно из зданий полицейского участка Нима в самом центре Аккры в четверг, 18 июня.

Случившееся шокировало общественность, так как сотрудник полиции, как правило, назначается охранять участок. Однако власти сообщили ВВС, что в момент взлома полицейские вместо этого охраняли здание, где хранится оружие и содержат задержанных.

Власти начали расследование инцидента, однако до сих пор никто не был арестован по подозрению в причастности к грабежу.