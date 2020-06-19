Городищенский район, Волгоградская область, 19 июня 2020, 09:55 — REGNUM Автомобиль Chevrolet Niva врезался в частный дом в Городищенском районе Волгоградской области. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили 19 июня в пресс-службе регионального УМВД.
Авария произошла 18 июня около 21:20 в хуторе Вертячий. По предварительным данным, 54-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения на улице Мира не справился с управлением и въехал в жилой дом. От удара разрушилась стена и обвалилась крыша.
43-летняя пассажирка машины госпитализирована в больницу.