Соледар, ДНР, 19 июня 2020, 09:51 — REGNUM За минувшие сутки украинские силовики три раза обстреляли территорию ДНР, выпустив 87 единиц боеприпасов, сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
Так, на горловском и донецком направлениях украинские формирования выпустили в общей сложности 17 мин калибра 120 мм, десять мин калибра 82 мм, применили АГС, РПГ и СПГ, а также снайперское и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Обошлось без жертв. Повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.
Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в результате обстрела посёлка Александровка повреждения получили шесть жилых домов.
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