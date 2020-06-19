Яунде, , 09:47 — REGNUM Военнослужащие армии Камеруна сообщили о ликвидации 24 сепаратистских бойцов во время наступления в англоязычных регионах страны. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление генерала Валере Нка.

В соответствии с заявлением, 13 сепаратистов были убиты в ходе пятидневной операции, проводившейся вдоль дороги, ведущей в соседнюю Нигерию. Еще одиннадцать человек были убиты в ходе отдельной атаки на базу повстанцев. По информации военных источников, в ходе операции погиб один военнослужащий.

Как сообщают репортеры, сепаратисты на западе Камеруна сражаются за создание независимого англоязычного государства под названием Амбазония. В ходе трехлетнего сепаратистского восстания было убито более 3000 человек, а 250 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.