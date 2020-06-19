Курган, , 09:45 — REGNUM В Кургане инициирована проверка противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.

В социальных сетях жительница микрорайона Шевелёвка сообщила, что по детским площадкам ходит пожилой мужчина и пристаёт к детям.

«Подходит к детям, которые находятся без родителей, и просит потрогать их «прелести», взамен предлагает деньги и конфеты», — пишет курганка.

Информация проверяется. Следственное управление СКР по Курганской области обращается к очевидцам и родителям детей, пострадавшим в результате действий неизвестного мужчины, для выяснения обстоятельств произошедшего.