Курган, 19 июня 2020, 09:45 — REGNUM В Кургане инициирована проверка противоправных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
В социальных сетях жительница микрорайона Шевелёвка сообщила, что по детским площадкам ходит пожилой мужчина и пристаёт к детям.
Информация проверяется. Следственное управление СКР по Курганской области обращается к очевидцам и родителям детей, пострадавшим в результате действий неизвестного мужчины, для выяснения обстоятельств произошедшего.