Соледар, ДНР, , 09:34 — REGNUM В результате обстрела посёлка Александровка повреждения получили шесть домов. Об этом сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

От действий боевиков ВСУ пострадали крыши, остекление и заборы шести жилых домов по улице Ленина.

«Кроме того, перебито семь пролётов низковольтной линии электропередачи по ул. Ленина, обесточены более 50 домов», — добавили в СЦКК.

Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела посёлка шахты 6/7 была разрушена подстанция, перекачивающая воду.

Читайте также: ВСУ разрушили подстанцию по перекачке воды в ДНР — мэр Горловки