Соледар, ДНР, 19 июня 2020, 09:34 — REGNUM В результате обстрела посёлка Александровка повреждения получили шесть домов. Об этом сообщили 19 июня в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
От действий боевиков ВСУ пострадали крыши, остекление и заборы шести жилых домов по улице Ленина.
Как сообщил мэр Горловки Иван Приходько, в результате обстрела посёлка шахты 6/7 была разрушена подстанция, перекачивающая воду.
Читайте также: ВСУ разрушили подстанцию по перекачке воды в ДНР — мэр Горловки