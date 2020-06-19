Окленд, Новая Зеландия, , 09:32 — REGNUM Полиция города Окленд в Новой Зеландии произвела арест двух мужчин после того, как убили одного из сотрудников. Об этом 19 июня сообщает газета New Zealand Herald.

Уточняется, что перед арестом мужчин вооруженный отряд полиции провел штурм одного из домов, откуда с поднятыми руками позднее вышел и был арестован сначала один, а затем другой мужчина.

При этом местные власти в настоящее время не подтвердили информацию о том, что данный арест связан с убийством полицейского.

Отметим, ранее в новозеландских СМИ появилась информация о том, что во время обычной проверки автомобиля сотрудниками дорожно-постовой службы местной полиции в западной части Окленда, водитель транспортного средства неожиданно начал стрельбу по полицейским. Двое сотрудников правоохранительные органов были ранены и один из них позднее умер, также водитель, уезжая с места происшествия сбил одного из случайных прохожих, который также был направлен в больницу.