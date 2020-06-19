Барнаул, , 09:25 — REGNUM В Алтайском крае за последние сутки скончались четыре пациента с SARS-CoV-2. Таким образом, судя по данным оперативного штаба на утро 19 июня, общее число жертв составляет уже 49 человек (в том числе 27 случаев от COVID-19, 19 случаев — иные причины смерти, три случая находятся на экспертизе). Только за последние сутки выявили 75 новых носителей коронавируса, а их общее число составляет уже 3153 человека.

Из общего числа пациентов стационаров 342 больны внебольничной пневмонией, 858 — ОРВИ, в 1953 случаях наблюдается бессимптомное течение.

«Тяжелобольных — 51 человек, на аппарате ИВЛ — 13. Всего выздоровели 2127 пациента», — сказано в официальном сообщении.

Как уже сообщало ИА REGNUM, значительный рост новых выявленных носителей коронавируса в Алтайском крае дают вспышки SARS-CoV-2, произошедшие в медицинских и социальных учреждениях.

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