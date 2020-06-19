Бузулук, Оренбургская область, , 09:24 — REGNUM В Бузулуке Оренбургской области вечером 18 июня произошел крупный пожар, из-за которого пострадали пять жилых домов, хозяйственная постройка и два гаража, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве отметили, что развитию пожара способствовало его позднее обнаружение. Пожар заметил мужчина, находясь во дворе дома. Он попытался самостоятельно потушить огонь, заливая его водой из ведра. При попытке перекрыть подачу газа в дом горожанин получил ожоги пламенем 5% тела I—II степени. От госпитализации отказался.

В результате пожара два дома практически полностью сгорели. Огонь уничтожил 90 и 120 квадратных метров соответственно. Общая площадь пожара составила 305 квадратных метров.

Предварительно причиной пожара называют недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Определяется ущерб от пожара и виновный.