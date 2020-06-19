Уфа, , 09:22 — REGNUM Уголовное дело после ДТП, в котором погибла девочка-подросток, возбудили в Башкирии. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, водителя автомобиля «Лада Калина» подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 статьи 264 УК РФ. В ближайшее время подозреваемому будет избрана мера пресечения.

Расследование дела продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что дорожная авария произошла вечером 18 июня в Стерлитамаке. Автомобиль, за рулем которого находился пьяный водитель, выехал на тротуар и сбил двух несовершеннолетних девочек. Одна из них получила не совместимые с жизнью травмы.

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