Красноярск, , 09:19 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края сотрудники полиции изъяли 100 граммов наркотиков синтетического происхождения, которые предполагалось сбывать путём размещения на территории города тайников — «закладок». Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Подозреваемый в сбыте запрещённых веществ житель Назарово 1997 года рождения был задержан оперативниками группы по контролю за оборотом наркотиков в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых 18 июня. У задержанного было изъято около 100 граммов «синтетики», которую он намеревался распространять с помощью «закладок».

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств», предполагающих максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.