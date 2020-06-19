Курган, , 08:52 — REGNUM Дело бывшего начальника Главного управления МЧС России по Курганской области Олега Рожкова обрастает новыми эпизодами. Выявлены ещё два новых факта его преступной деятельности, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Установлено, что в сентябре 2019 года, желая избежать снижения ему денежного содержания в связи с истечением срока временного исполнения служебных обязанностей начальника регионального МЧС, Олег Рожков сообщил главному бухгалтеру ведомства якобы о своём дальнейшем назначении на должность. Таким образом на протяжении нескольких месяцев он безосновательно получил 128 тыс. рублей.

Кроме того, в 2018 году Олег Рожков, дал указание приобрести ему мобильный телефон за счёт ведомства. Гаджет, стоимостью более 82 тысяч рублей, был потом передан в его личное пользование.

В марте — апреле 2018 года обвиняемый, достоверно зная о непригодности к эксплуатации робототехнической продукции, организовал её приёмку у предприятия по актам соответствия и одобрил оплату. МЧС России необоснованно перечислило поставщику более 56,5 млн рублей.

С января 2017 года по 22 сентября 2019 года Рожков регулярно премировал одного из начальников подчинённого ему подразделения. Часть от премии по указанию Рожкова пошла на представительские расходы. По мнению следствия ущерб составил около 200 тыс. рублей.

Помимо этого, Рожков незаконно использовал в личных целях специализированную и спасательную технику ГУ МЧС России по Курганской области.

Ранее бывшему руководителю зауральского МЧС было предъявлено обвинение по п."в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»), ч.3 ст.160 («Растрата») и ч.1 ст.285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Сейчас к ним добавилась ещё одна статья — ч.3 ст.159 («Мошенничество»).

В настоящее время Олег Рожков находится под стражей.

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