Оренбург, , 08:46 — REGNUM В Оренбургской области в январе-мае 2020 года от нападений животных пострадали 5 910 человек, из них 2 235 — это дети, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Пострадавшие от укусов и ослюнений кошек, лисиц, собак, коров обращались на помощью к медикам. В 2019 году жертвами нападений животных стали 5 910 человек, из которых 2 235 — это дети.

Напомним, в июне 2020 года на территории региона полиция сообщала о трех пострадавших от агрессивных собак детях, чей возраст от двух до четырех лет.