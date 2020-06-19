Пекин, , 08:43 — REGNUM Три человека погибли и еще четыре получили ранения в результате взрыва газа в жилом здании на северо-востоке страны, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в одном из жилых здании в районе Чжэньсин города Даньдун в провинции Ляонин на северо-востоке Китая около 05:00 по местному времени. Все раненые были немедленно доставлены в госпиталь.

Предварительное расследование показало, что взрыв газа был вызван семейной ссорой. Все жильцы жилого дома были эвакуированы. Расследование продолжается.