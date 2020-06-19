Норильск, Красноярский край, , 08:37 — REGNUM Свыше 32 тысяч кубометров топливо-водяной смеси собрали за минувшие сутки на месте ЧП с разливом дизельного топлива в Норильске сотрудники аварийных служб. Об этом 19 июня сообщили журналистам в оперативном штабе.

«За сутки собрано топливно-водяной смеси 310 куб. м, всего — 32 307 куб. м», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что за последние 24 часа в места отвалов ТЭЦ-3, где произошло ЧП, вывезли 3 727 тонн загрязнённого грунта и его общее количество составляет на настоящее время 103 314 тонн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день 64 км лини берега и 65 тыс. кв метров площади обработано сорбентом.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Нидерландах банк ING и пенсионный фонд АБП призвали отказаться от дальнейших инвестиций в «Норникель» из-за случившейся недавно экологической катастрофы возле Норильска.