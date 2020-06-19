Багдад, 19 июня 2020, 08:26 — REGNUM В результате налета турецкой авиации на приграничный районы Ирака погиб мирный житель. Об этом 19 июня сообщает BasNews.
Инцидент произошел в районе Соран, расположенном в провинции Эрбиль. Убитого звали Аббас Магдид, он проживал в населенном пункте Харира.
Напомним, ранее на этой неделе вооруженные силы Турции объявили о начале наземной спецоперации в Ираке, направленной против Рабочей партии Курдистана.
Официальный Багдад осудил действия Анкары, назвав их провокацией, а также нарушением суверенитета Ирака.