Стерлитамак, Башкирия, , 08:24 — REGNUM Водитель, который сбил на автомобиле двух девочек-подростков, одна из которых скончалась, признался, что находился в нетрезвом состоянии в момент дорожного происшествия. Видео с его признанием опубликовал у себя на странице в социальной сети главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

По словам 62-летнего водителя, незадолго до происшествия он выпил вина. Мужчина подтвердил, что был в нетрезвом состоянии и полностью признал свою вину, сказав, что сожалеет о случившемся.

По словам главного госавтоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, водитель сбил 15-летнюю школьницу, которая получила не совместимые с жизнью травмы и 13-летнюю ученицу шестого класса, которая получила тяжелые травмы. Девочку срочно доставили в больницу. Подруги возвращались домой с игровой площадки, и до дома им оставалось пройти минуты три. Результат освидетельствования водителя подтвердил алкогольное опьянение — 0,838 мг/л.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ДТП произошло вечером в Стерлитамаке на ул. Горького. В настоящее время расследование этого дела продолжается.

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