Оренбург, , 08:16 — REGNUM В Оренбургской области с начала 2020 года на объектах малого и среднего предпринимательства произошло 18 пожаров. Их общая площадь составила 149 квадратных метров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 июня в ГУ МЧС по региону.

Основными причинами возгораний ведомство назвало нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Помимо этого, пожары возникали из-за поджога и нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ.

Ежегодно на коммерческих объектах в регионе происходит до 80 пожаров. В 2019 году зафиксирован 61 случай.