Иркутск, , 08:02 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области продолжает ухудшаться. Как сообщает сегодня, 19 июня, оперативный региональный штаб, общее число носителей коронавируса составляет уже 5237 человек, причём 193 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых смертельных случаев. Скончались четыре пациента SARS-CoV-2, хотя, как утверждают медики их смерть не была связана с COVID-19. Число госпитализированных в инфекционное отделение стационаров вахтовиков не увеличилось. Из 3429 пациентов их количество составляет 1425 человек, причём 37 рабочих болеют тяжело. Только 1756 носителей коронавируса выздоровели.

Как уже сообщало ИА REGNUM, число жертв COVID-19 в Забайкалье составляет уже 24 человека.

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