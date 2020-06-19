Улан-Удэ, , 07:56 — REGNUM В Бурятии будут судить 19-летнего местного жителя, обвиняемого в приготовлении к массовому убийству людей в одном из учебных заведений. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, идею молодой человек подхватил после просмотра роликов и новостей о подобных происшествиях.

В течении 2019 года он учился создавать взрывчатку, после чего купил необходимые компоненты и изготовил не менее 15 самодельных бомб. Испытывая их, он уничтожил пустующий дом в деревне. Троим знакомым обвиняемый предложил присоединиться к нему, но те отказались.

«Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание. Также обвиняемый приобрел пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, черные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств», — отметили в ведомстве.

Однако совершить задуманное молодой человек не успел благодаря действиям правоохранителей, своевременно его изобличивших. К настоящему моменту расследование преступления завершено, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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