Пермь, , 07:55 — REGNUM В Перми при пожаре в ангаре на ул. Промышленная один человек погиб, 12 были эвакуированы. Об этом 19 июня сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть утром. Прибывшие на место пожарные расчёты эвакуировали из здания ангарного типа 12 человек. Позднее, в ходе тушения, был обнаружен ещё один мужчина без признаков жизни.

В настоящее время пожар, площадь которого достигала 350 кв. метров, локализован, угрозы для населения он не представляет.

Ликвидацию пожара продолжают 57 сотрудников с использованием 21 единицы спецтехники.