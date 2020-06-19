Ашхабад, , 07:48 — REGNUM Ухудшение ситуация с продовольственным обеспечением в Туркмении все чаще приводит к конфликтам как среди покупателей, выстраивающихся в очереди к государственным магазинам, так и с участием сил правопорядка, передает «Азатлык» (СМИ-иностранный агент).

Один из таких инцидентов произошел в городе Байрамали в Марыйской области, где в очереди за продуктовыми товарами произошла драка между покупателями и полицией, пытавшейся не допустить скопления людей возле государственной торговой точки.

По словам очевидцев, конфликт разгорелся после того, как полицейские начали расталкивать стоящих в очереди людей, кричать на них и требовать, чтобы люди стояли не у дороги, а перешли в место, где их не будет видно.

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Недовольные таким обращением местные жители возмутились поведением правоохранителей. Затем между ними произошла словесная перебранка, переросшая впоследствии в драку.

В итоге полицейские решили задержать пожилого мужчину, обвинившего служителей правопорядка в том, что очереди к госмагазинам скапливаются по их вине. Силовики посадили его в машину, но другие возмущенные горожане попытались вызволить задержанного.

Однако, этого сделать им не удалось, и в итоге правоохранители увезли старика в близлежащее полицейское отделение, отмечает издание.

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