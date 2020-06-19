Южно-Сахалинск, , 07:42 — REGNUM Жительницу сахалинского Холмска загрыз медведь. Женщина находилась в дачном посёлке, звала на помощь, но людей с оружием поблизости не оказалось.

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Как сообщило ИА Сахалин. Инфо, о трагедии рассказали местные жители. Хищник нанёс сахалинке травмы, несовместимые с жизнью. На место выехали сотрудники полиции, охотоведы. Сейчас они сидят в засаде, карауля медведя — людоеда, полагая, что хищник, бросивший жертву, вернётся опять.

Медведя видели два дня назад в том же дачном посёлке. Очевидцы рассказывают, что зверь огромный, людей не боится. Людей с дач сейчас вывозят, чтобы больше никто не пострадал. Дачники говорят, что обращались за помощью, ещё когда заметили зверя в первый раз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине приступили к поиску и отстрелу опасных медведей.