Окленд, Новая Зеландия, , 07:27 — REGNUM Двое мужчин арестованы полицией в городе Окленд в Новой Зеландии, где ранее в ходе стрельбы погиб полицейский и еще один пострадал, 19 июня сообщает газета New Zealand Herald.

Дом, в котором находились арестованные, был подвергнут штурму. Власти не делают официальных заявлений о связи задержания этих людей и стрельбы по полицейским.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 июня в ходе дежурства полицейских, регулирующих дорожное движение, по ним был открыт огонь неизвестным, который позже скрылся.

Двое сотрудников полиции были доставлены в больницы в тяжелом состоянии. Один из них скончался. При инциденте также пострадал случайный прохожий — его сбил автомобиль.

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