Ачинск, Красноярский край, , 07:11 — REGNUM В Ачинске Красноярского края завершился судебный процесс над местным жителем, которого обвиняли в совершении сексуального насилия против пяти малолетних детей. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, в период с 2015 по 2018 год 43-летний мужчина, воспользовавшись беспомощным состоянием в силу возраста жертв, совершил в отношении девочек и мальчиков иные действия сексуального характера. Всего таких эпизодов насчитали 23. О преступлении правоохранителям сообщили родители детей.

В результате суд согласился с доводами обвинения и приговорил обвиняемого к 23 годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначено принудительное наблюдение и лечение у врача-психиатра.

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