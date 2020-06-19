Южно-Сахалинск, , 06:53 — REGNUM На Сахалине группы государственных инспекторов и опытных охотников приступают к поиску и отстрелу потенциально опасных медведей. О решении, принятом на экстренном заседании региональной комиссии по чрезвычайным ситуациям, созванном губернатором Валерием Лимаренко в связи с нападением опасного хищника на дачницу-пенсионерку в Холмском районе, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

По информации правительства, 18 июня оперативная группа «Сахалинских лесничеств» застрелила медведя, нападение которого привело к гибели пожилой женщины в Холмском районе. Отмечается, что в начале июня другой медведь убил геодезиста в Смирныховском районе острова.

«Принято решение о том, что уже с сегодняшнего дня во всех районах Сахалинской области приступаем к обследованию лесов на наличие близ населённых пунктов потенциально опасных медведей. В случае выявления угрозы жизни и здоровью людей и сельскохозяйственных животных хищников будут отстреливать в рамках регулирования численности», — приводятся в сообщении слова министр экологии региона Владимира Корнева.

По оценкам экспертов, приводимых СМИ, трагедии часто провоцируют несанкционированные свалки или подкармливание диких хищников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Корсаковском районе Сахалина люди встречают гуляющую медвежью семью — медведицу и медвежонка, звери ведут себя мирно, с людьми не конфликтуют.

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