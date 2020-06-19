Якутск, , 07:04 — REGNUM В Якутии 19 июня действуют 26 природных пожаров на общей площади 137 863 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Остаётся сложной обстановка в Среднеколымском районе, где зарегистрировано 12 лесных пожаров, из них 9 крупных очагов в зоне контроля.

За сутки в республике количество пожаров увеличилось на шесть очагов. Основная причина возгораний — грозы, отсутствие дождей, жаркая и ветреная погода.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесных пожарных служб в России за последние сутки потушили 47 пожаров в лесах на площади более 2 728 гектаров, сообщает пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана».