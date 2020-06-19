Ангарск, Иркутская область, , 06:14 — REGNUM В городе Ангарске Иркутской области утром 19 июня в результате столкновения трамвая и самосвала пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть полиции около 7:00 по местному времени. Как стало известно, на перекрёстке ул. Карла Маркса и старого Московского тракта столкнулись трамвай и грузовой автомобиль Volvo.

По опубликованным с места аварии фотоснимкам можно предположить, что трамвай врезался в самосвал, гружёный землёй, который от удара перевернулся. В сообщении полиции говорится что водителю и контролёру трамвая понадобилась медицинская помощь.

В настоящее время полиция Иркутской области устанавливает все обстоятельства столкновения.