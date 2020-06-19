Курган, , 05:55 — REGNUM В Курганской области 90-летняя женщина сбросила неизвестным 800 тыс. рублей с балкона. Подозреваемые в мошенничестве задержаны, сообщает пресс-служба УМВД России по Курганкой области.

Ночью 90-летней жительнице Кургана на стационарный номер телефона позвонила неизвестная. Женщина представилась сотрудником полиции, заявив, что сын пенсионерки стал виновником ДТП и пострадал пешеход. Пожилая женщина разволновалась. Якобы сотрудница полиции сообщила, что для прекращения уголовного дела необходимо срочно заплатить 800 тысяч рублей. А именно, положить в пакет и сбросить с балкона пятого этажа на землю.

Пенсионерка выполнила требования злоумышленников. И когда дозвонилась до сына, поняла, что её обманули.

Оперативники по горячим следам выявили злоумышленников. Ими оказались мужчина и женщина из соседнего региона, которые транзитом на автомобиле ВАЗ-2114 проезжали через Курганскую область. Полицейские установили, что на ночёвку родственники останавливались в палатке в пригороде Кургана, откуда и поступил звонок пенсионерке.

Подозреваемые были задержаны по ориентировке сотрудниками Госавтоинспекции на выезде из Курганской области. При осмотре автомобиля обнаружены сим-карты и телефоны, а также деньги.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Транзитники заключены под стражу.